Cuiabá vence Cruzeiro fora de casa e empurra Vasco para o 'Z-4' do Brasileirão

Há seis rodadas sem vencer na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco conheceu, na noite dessa segunda-feira (22), o pior resultado na competição até agora, ao se juntar entre os quatro últimos colocados na Zona de Rebaixamento, ou 'z-4', como chamam popularmente os torcedores. Tudo porque o Cuibá, em um resultado surpreendente, conseguiu vencer por 1 a 0 o Cruzeiro, na cidade mineira de Sete Lagoas, em jogo realizado nessa noite, chegando a sete pontos.

O Vasco, que havia entrado na sétima rodada da competição como primeiro 'fora' do Z-4, com seis pontos ganhos, torcia ao menos por um empate do Cuiabá para não perder a colocação, o que não aconteceu, graças ao gol de Deyverson para o time no Mato Grosso, no jogo contra o Crizeiro, que encerrou a fase iniciada no fim de semana.

Próxima rodada - Com o técnico Maurício Barbieri bastante questionado, desde que assumiu o comando da equipe, no fim do ano passsado, o Vasco tenta uma 'virada' e o fim da má fase, contra o Fortaleza, na casa do adversário no próximo dia 27. Com o Botafogo na liderança, com 18 pontos, a competição, além do Vasco, tem o Corinthians (5), América-MG (4) e Coritiba (2) entre os quatro últimos colocados do Brasileirão.