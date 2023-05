Jornalista sofre agressão de torcedor dentro do Maracanã

Um torcedor rubro-negro agrediu o repórter Vitor Chicarolli, do portal Meu Timão, com um forte tapa na nuca e xingamento, neste domingo (21), após final do jogo entre Corinthians e Flamengo, no Maracanã. O motivo da agressão foi a não comemoração da vitória do Flamengo.

Segundo o repórter , ele estava trabalhando na tribuna de imprensa do estádio, quando foi agredido covardemente com um tapa na nuca por um homem com a camisa do Flamengo; além do torcedor apontar o dedo em seu rosto e o xingar.

Outros jornalistas cariocas relataram que confusões como esta sempre acontece com certa frequência nas tribunas de Maracanã.

No momento da agressão, não havia nenhum policiamento por perto.