Zagueiro cria da base do Vasco morre em acidente na Avenida Brasil

O zagueiro Kadu Fernandes, cria da base do vasco, morreu em um acidente de carro, na madrugada desta segunda-feira (22), na Avenida Brasil, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio.

O jogador do Macaé, de 28 anos, estava em um veículo com outras duas pessoas quando houve o capotamento na pista central da via, no sentido Baixada Fluminense, na altura da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h10 e encontrou Carlos Eduardo de Oliveira Fernandes, já sem vida. Os outros passageiros, identificados como Vitória, de 20 anos, e Luís Fernando S. da Silva, 34, foram levados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. O estado de saúde das vítimas é estável.

O Macaé cancelou o treino que seria realizado nesta segunda-feira (22) e ainda não confirmou a atividade desta terça (23). Kadu chegou ao time no início deste mês e estreou em campo pelo clube na semana passada.

O jogador deixa um filho de cinco meses.