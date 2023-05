Após ataques de racismo contra Vini Jr, Prefeitura de São Gonçalo sai em defesa do jogador

A Prefeitura de São Gonçalo manifestou repúdio após o jogador Vinicius Jr, do Real Madrid, ter sido alvo de ataques racistas durante jogo contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. Ele foi chamado de ‘’macaco’’ por parte da torcida presente no estádio Mestalla, no último domingo (21).

O atleta nasceu em São Gonçalo e começou a carreira numa escolinha do Flamengo, no município. ‘Força Vinicius Jr. São Gonçalo e o Brasil têm orgulho de você. Todo o nosso apoio e solidariedade pelos ataques racistas sofridos durante o jogo entre o Real Madrid e o Valencia, no último domingo. Que providências sejam tomadas. É preciso respeito e igualdade. Estamos com você." afirmou em nota o município.

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson também saiu em defesa do jogador e chamou as ofensas racistas de ‘’covardia’’.

‘’Não admito covardia! Meu total repúdio ao episódio de racismo sofrido pelo nosso craque e orgulho de todos nós gonçalenses, Vini Jr. Estamos com você, Vinicius. Não podemos aceitar mais esse tipo de atividade no futebol ou em qualquer outro lugar.

Mesmo jogando na Europa, Vinicius tem uma relação próxima com a cidade de origem. Ele fundou o Instituto Vini Jr, que usa a tecnologia como ferramenta e o futebol como linguagem para ajudar no aprendizado dos estudantes da cidade.

Governo Brasileiro



O Ministério da Igualdade Racial afirmou no último domingo que vai notificar autoridades espanholas e a La Liga, responsável pelo Campeonato Espanhol, após os ataques destinados ao brasileiro. De acordo com o ministério, a notificação será enviada na manhã desta segunda-feira (22).

O presidente Lula também cobrou ações contra o racismo sofrido pelo jogador brasileiro.

‘’Não é possível que no meio do século 21 a gente tenha o preconceito racial ganhando força em estádios de futebol na Europa." falou o presidente.

A partida

Na partida do último domingo, em que o time do Valencia saiu vitorioso por 1x0, aos 24 minutos do segundo tempo, numa jogada pela esquerda, Vini Jr foi atrapalhado por outra bola em campo, jogada pela torcida. O atacante do Real reclamou e os torcedores mais próximos o xingaram de ‘’macaco’’- algo que já tinha sido observado durante a partida.

Neste momento, Vini Jr chamou o árbitro Ricardo de Burgos para denunciar um determinado torcedor. O sistema de som do Mestalla anunciou nos telões de que a partida foi pausada pelo episódio e só voltaria se os cânticos e vaias fossem encerradas.

A pausa durou cerca de oito minutos desde a denúncia até a retomada do jogo.

O jogador também foi expulso após se envolver em uma luta corporal com o goleiro Mamardashvili, do time adversário, que atingiu Vinicius Jr com um mata-leão, o jogador, por sua vez, atingiu o goleiro e foi expulso. Nas redes sociais, após a expulsão, o jogador Vini Junior, publicou em suas redes sociais.

“Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui”, publicou o jogador.