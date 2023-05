Flamengo vence Corinthians por 1 a 0

O Flamengo saiu vitorioso da disputa contra o Corinthians na tarde deste domingo (21/05), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Em uma partida sem muitas emoções na maior parte do tempo, o Fla levou a melhor com um gol nos acréscimos.

A partida ficou em 0 a 0 na maior parte do tempo. A franca disputa entre as duas equipes não gerou muito resultado. O Corinthians chegou a ter suas oportunidades ao longo do primeiro tempo, mas não chegou a transformar as tentativas em gol.

Foi só nos acréscimos do segundo tempo, aos 48 segundos, que a equipe carioca conseguiu mudar o placar com um gol de autor inusitado: o zagueiro Léo Pereira, que tnha acabado de se machucar. O atleta até ameaçou deixar o campo depois da lesão muscular, mas continuou jogando e foi "transferido" para o ataque, como forma de se movimentar menos com marcações. Foi lá no ataque que ele acabou recebendo uma bola de Everton Cebolinha e cabeceou para o gol.

Com o ponto, o Fla não apenas agrada a torcida, que compareceu em peso ao estádio, como chega a sexta posição na tabela do Campeonato Brasileiro, durante uma fase conturbada. O próximo compromisso da equipe acontece às 21h30 da próxima quarta-feira (24/05), quando enfrenta o Nublense pela Conmebol Libertadores no Chile.