Atleta carioca conquista medalha de ouro em Copa mundial de tiro com arco

O carioca Marcus D'Almeida, de 25 anos, conquistou uma medalha de ouro para o Brasil em etapa realizada neste domingo (21/05) da Copa do Mundo de tiro com arco, uma das principais competições internacionais do esporte.

A etapa, que ainda não é a final do torneio, aconteceu em Shanghai, na China. Atual vice-campeão da categoria e líder do ranking mundial de tiro com arco, Marcus conseguiu se sair melhor do que o campeão olímpico Oh Jin-Hyek, da Coreia do sul. O jovem do Rio de Janeiro foi, inclusive, o único atleta sem origens sul-coreanas a conquista uma medalha na etapa deste domingo (21/05).

Marcus venceu os dois primeiros sets por diferenças mínimas e chegou a ver o placar empatar quando Jin-Hyek levou a melhor no terceiro e no quarto set. No quinto, porém, conseguiu driblar o rival e sair campeão.

"Foi uma partida difícil. Foi uma espécie de altos e baixos. Comecei bem com 30 pontos, mas depois não consegui segurar. Estou feliz por finalmente vencer. Ganhar o ouro foi incríve, porque eu quero ficar no topo do ranking mundial", comemorou o brasileiro, que agora aguarda a disputa da final da Copa.