Botafogo vence e avança na liderança do Brasileirão

Segue o líder! No clássico desse sábado (20), o Alvinegro, em mais uma grande atuação, venceu o Fluminense por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos. O marcou também a estréia do novo gramado FIFA Quality PRO. Victor Cuesta foi o autor do gol da vitória.

Com o resultado, a equipe comandada por Luis Castro ampliou ainda mais a vantagem na primeira colocação da tabela de classificação com 18 pontos conquistados. O próximo desafio na competição será contra o América Mineiro, em casa, no próximo dia 28. Já o Fluminense, nessa mesma data, encara o Corinthians, na casa do adversáario.

FICHA DO JOGO

Data/Horário: 20/05/2023 (Sábado), às 18h30Local: Estádio Nilton Santos

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC).Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Amarelos: Victor Cuesta, Marçal, Eduardo e Tiquinho Soares (BOTAFOGO); Nino e Lelê (Fluminense)Vermelhos: -

Gols: Victor Cuesta aos 29'/2ºT (BOTAFOGO)

BOTAFOGO: Lucas Perri; Rafael (Di Placido), Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires (Marlon Freitas) e Eduardo (Philipe Sampaio); Júnior Santos, Luis Henrique (Victor Sá) e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro

Fluminense: Fabio; Samuel Xavier (John Kennedy), Nino, Felipe Melo (Manoel) e Guga; André, Gabriel Pirani (Lelê), Lima (Martinelli), Ganso e Arias; Cano. Técnico: Fernando Diniz.