Itacoatiara sedia o Campeonato de Bodyboard neste final de semana

Cem atletas vão se enfrentar em busca do título de campeão municipal, nas 5 modalidades : feminino amador, masculino Open, Sub 14, Sub 18 e Master 35+ - Foto: Divulgação

Cem atletas vão se enfrentar em busca do título de campeão municipal, nas 5 modalidades : feminino amador, masculino Open, Sub 14, Sub 18 e Master 35+ - Foto: Divulgação

A 1ª etapa do Circuito SGA Niterói Bodyboard acontece neste fim de semana (20 e 21) na praia de Itacoatiara, região oceânica de Niterói. A disputa por pontos para o título de campeão municipal na modalidade esportiva se inicia às 8h e os 100 atletas inscritos irão se enfrentar em cinco categorias: feminino amador, além do masculino Open, Sub 14, Sub 18 e Master 35+.

Segundo o atleta Giuliano Lara, um dos idealizadores do evento, o campeonato conta com mais duas etapas previstas para os meses de setembro e novembro deste ano.

“A proposta de criar o campeonato na praia de Itacoatiara, que tem a melhor onda para a prática do esporte no Brasil, ajuda na valorização dos atletas locais, principalmente da nova geração. É aqui onde já acontece uma etapa do circuito mundial e do circuito brasileiro e é no SGA Niterói Bodyboard que os campeões niteroienses se consagram no esporte em nossa cidade. O circuito municipal ficou anos sem acontecer e ano passado me uni aos também atletas Dudu Pedra e João Zik para retornar o evento, garantindo que possamos mostrar o celeiro de grandes surfistas que Niterói é!”, celebra.

O evento acontece sob a chancela dos órgãos gestores do esporte, como a Confederação Brasileira de Bodyboarding (Cbrasb) e o The International Bodyboarding Corporation (IBC).

Serviço:

Local: Praia de Itacoatiara

Horários: Sábado (20) e Domingo (21), a partir de 8h.

Sábado: Masculino Master 35+, Open e Sub 18

(Dependendo das condições do mar, algumas baterias podem acontecer no domingo)

Domingo: Feminino amador, Sub 14, premiação e pódio.