Flamengo negocia contratação de jogador revelado pelo São Paulo

Atual camisa 10 do Atlanta United já teve passagens pelo Novorizontino e pelo Lille, da França - Foto: Divulgação/Lille

O Flamengo pode estar próximo de acertar a contratação de mais um nome para seu elenco. Segundo informações, a diretoria avançou nas negociações por Luiz Araújo, de 26 anos, atleta do Atlanta United, dos Estados Unidos, que foi revelado pelo São Paulo.

De acordo com os relatos de pessoas próximas ao clube, o time e o jogador ainda não definiram um valor, mas a expectativa é de que a contratação se confirme em breve. Ele só poderá, no entanto, vir ao Brasil para vestir a camiseta Rubro-Negra em julho, quando abre a janela de transferências.

É esperado que o clube carioca desembolse um valor generoso para atrair o atacante, já que o camisa 10 do Atlanta tem um dos dez salários mais altos no futebol dos EUA. A estimativa é que, por ano, ele receba 3,6 milhões de dólares (o equivalente a 17,8 milhões de reais) como base salarial anual, sem contar com valores extras como luvas ou outros bônus garantidos contratualmente.

Paulista, Luiz Araújo começou a jogar São Paulo. Antes de ir para os EUA, ele passou pelo Novorizontino e pelo Lille, da França. No início deste ano, ele chegou a ser sondado pelo Palmeiras, mas as conversas não avançaram. O clube paulista não teria chegado a oferecer uma proposta, já que não conseguiu chegar a um acordo com o jogador pelo salário.