Corrida de Fórmula 1 em Ímola é cancelada

Circuito de Imola amanheceu alagado nesta quarta-feira, antes do GP da Emilia-Romagna da F1 2023 - Foto: Divulgação

A direção da Fórmula-1 cancelou, nesta quarta-feira (17), o GP de Emília-Romagna, na Itália, no próximo domingo (21). A causa do cancelamento foi a chuva forte que tem atingido o país nas últimas semanas.

O Rio Santerno, que margeia parte do Autódromo Enzo e Dino Ferrari, transbordou. O alagamento quase chegou a áreas com equipamentos da F-1. Equipes que estavam no local para montagem dos boxes, precisaram deixar o circuito na tarde de terça-feira.

O circuito de Ímola amanheceu alagado nesta quarta-feira (17).

A F-1 ainda não indicou nova data para a realização do evento.