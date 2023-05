Andrey declara os três favoritos ao título do Brasileirão

Recentemente o volante Andrey, do Vasco, deu uma entrevista ao programa "Resenha do Galinho", apresentado por Zico, na Band Sports. Ao ser questionado sobre quem ele acha que são os favoritos ao título do Brasileirão, Andrey não se esquivou. Para o volante cruzmaltino, o Vasco, Palmeiras e Fluminense disputam o título do campeonato.

"É difícil apontar alguns times, mas ficaria com o Vasco, Palmeiras, que está tendo um trabalho regular, e o Fluminense. Gosto muito do trabalho do Diniz, um treinador qualificado, gosto da ideia do jogo dele", disse Andrey.

Apesar de não terminar o brasileirão pelo Vasco, Andrey afirmou que continuará torcendo pelo Gigante da Colina.

Andrey, foi vendido ao Chelsea no início do ano e está emprestado ao Vasco até o início de julho. Ele esteve em campo na quinta-feira (11) contra o Coritiba e depois se apresentou na seleção sub-20. Caso o Brasil chegue na final do torneio, Andrey só jogará mais dois jogos pelo Vasco até seu retorno ao clube inglês.