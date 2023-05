Jogos Estudantis de São Gonçalo iniciam disputas no vôlei

Foram iniciadas as partidas de vôlei da XXV edição dos Jogos Estudantis de São Gonçalo (JESG), na tarde desta terça-feira (16). A quadra do Colégio Santa Terezinha recebeu três partidas da fase classificatória do torneio, que é realizado pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Esporte e Lazer e da Fundação de Artes, Esporte e Lazer.

O JESG 2023 conta com a participação de 36 escolas. Neste ano, a grande novidade é a ampliação das modalidades integrantes. Além do basquete, futsal, handebol e vôlei, nas categorias de 13, 15 e 17 anos, nesta edição o JESG também vai contar com kickboxing, judô e natação.

O professor e técnico do Colégio Santa Terezinha, Sérgio Ricardo, marca presença nos Jogos Estudantis de São Gonçalo desde 1993, e ficou muito empolgado com a volta do torneio no ano passado na gestão do prefeito Capitão Nelson após cinco anos de pausa de governos anteriores.

“É de grande importância o retorno dos Jogos porque São Gonçalo é repleto de talentos no esporte que precisam de um incentivo. E o JESG é um grande fomento para esses adolescentes que tanto se dedicam durante a competição. Essa integração entre os alunos e as escolas participantes é muito legal, porque conseguimos perceber a valorização da amizade e do respeito entre todos”, destacou o professor.

Acompanhando a filha Maria Clara, de 12 anos, que jogou pelo Colégio Santa Terezinha, Carlos Marinho, também salientou a influência que os Jogos podem ter na trajetória de cada aluno participante.

“Fico muito feliz de ver minha filha participando dos Jogos Estudantis porque sei a importância do esporte na vida das pessoas. Acredito que ela vai aprender o verdadeiro valor do esporte, que vai muito além de ganhar ou perder”, disse Carlos.

As partidas classificatórias de vôlei seguem até o dia 25 de junho. As datas das semi-finais serão divulgadas em breve pela Prefeitura de São Gonçalo.

Confira o resultados das primeiras partidas do JESG 2023 disputadas nesta terça-feira (16):

Santa Terezinha 2 x 0 Rui Barbosa

Batista de Laranjal 2 x 0 Rui Barbosa

Santa Terezinha 0 x 2 Cecília Meirelles

Confira as próximas partidas do vôlei no JESG:

Quarta-feira (17) – Local: Ciep 052

14h – Ciep 052 x Batista de Laranjal

14h40 – Rui Barbosa x Diaz André

15h20 – Pereira Rocha x CApDHC

Quinta-feira (18) – Local: Colégio Odete São Paio

14h – Santa Terezinha x Odete São Paio

14h40 – Rui Barbosa x Zero Hum

15h10 – Diaz André x Pereira Rocha

15h40 – Odete São Paio x Batista de Laranjal

Sexta-feira (19) – Local: Colégio Santa Terezinha

13h40 – Santa Terezinha x Zer Hum

14h20 – CApDHC x Pereira Rocha

15h – Diaz André x Ciep 052

15h40 – Santa terezinha x Pereira Rocha

Segunda-feira (22) – Local: Colégio Odete São Paio

14h – Ciep 052 x Rui Barbosa

14h40 – CApDHC x Cecília Meirelles

15h10 – Odete São Paio x Diaz André

15h40 – CApDHC x Diaz André

Terça-feira (23) – Local: Colégio Santa Terezinha

13h40 – Odete São Paio x Ciep 052

14h20 – Diaz André x Batista de Laranjal

15h – Santa Terezinha x CApDHC

Quinta-feira (25) – Local: Colégio Odete São Paio

14h – Odete São Paio x Rui Barbosa

14h40 – Cecília Meirelles x Pereira Rocha

15h10 – Odete São Paio x Rui Barbosa