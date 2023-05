Equipe infantil de jiu-jitsu de São Gonçalo fatura todas as medalhas em competição

No último final de semana, a equipe de jiu-jitsu infantil da academia Gracie Barra, localizada no Centro de São Gonçalo, levou todas as medalhas que estavam disputando na 3ª etapa do ranking da Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro (FJJRio).

Das 13 crianças que competiram na etapa, denominada Carson Gracie em homenagem ao primogênito do introdutor da arte marcial no Brasil, todas as 13 foram campeãs, ou seja, faturaram as medalhas de ouro.

"É a sensação de um trabalho realizado com sucesso. Enquanto os alunos estão indo para a academia se “divertir“ ou espairecer a cabeça, nós estamos trabalhando para oferecer os benefícios do jiu-jitsu para eles, em que temos a possibilidade de reunir atividade física, desenvolvimento pessoal, construção de caráter e muitos outros benefícios que podem ser absorvidos na infância, trazendo inúmeras vantagens aos pequenos", diz o professor Fernando Rabello.

Fernando lidera a escola junto com o professor Everton Vianna. Para ele, um resultado tão expressivo mostra que a equipe está no caminho certo e está fazendo um grande trabalho.

"Para coroar todo esse esforço, nossa escola acabou de fazer sete anos no dia 10 de maio, e hoje temos mais de 150 alunos no jiu-jitsu entre adulto e crianças", afirma.

A equipe de São Gonçalo é uma franquia associada à Gracie Barra, que é líder número 1 do ranking mundial de jiu-jitsu IBJJF/CBJJ.