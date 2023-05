Copa do Brasil: Fla e Flu ficam no empate em 0 a 0 no primeiro jogo

Fluminense e Flamengo empataram, sem gols, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, mas saem com perspectivas diferentes do Maracanã, nesta terça-feira (16). O time de Sampaoli esteve mais inteiro durante a partida e viu uma oportunidade com a expulsão de Felipe Melo aos sete minutos do segundo tempo.

No entanto, os jogadores do Tricolor fizeram valer o apelido de "guerreiros" para suportar a pressão rubro-negra e sair do jogo sem sofrer gols