Ex-treinador da Seleção Brasileira, Tite é alvo de clube saudita

Tite, ex-técnico da seleção brasileira, é prioridade de clube da Arábia Saudita. O Al-Hilal iniciou as negociações com o brasileiro, segundo o veículo local ''Arriyadiyah'', para suprir a saída do Ramón Díaz, que deixará o comando do time por problemas familiares.

Ramón Díaz tem contrato com o Al-Hilal até o fim de 2022/2 e não irá renovar seu vínculo com o clube. O argentino pediu para voltar à sua terra natal, no último fim de semana, por conta da rececente tragédia que deixou um membro de sua família morto e dois feridos. Com apenas três rodadas para o fim do campeonato, o filho do treinador, Emiliano Díaz, que dirigiu o Botafogo em parte da temporada de 2020, quando o pai enfrentou problemas de saúde, comandará a equipe.

Já Tite está sem equipe desde que deixou a Seleção em dezembro, após os eventos da Copa do Mundo. Com isso e pensando já no próximo ano, o clube saudita quer contratar o brasileiro, que aceitou ouvir a proposta, apesar de já ter deixado claro o seu desejo de atuar na Europa. Ele foi sondado pelo Corinthians, após a saída de Cuca, mas as partes não chegaram a um comum acordo.

No tempo em que comandou a seleção, Tite esteve à beira do campo em 81 jogos, entre amistosos, partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, Mundiais de 2018 e 2022 e Copa América. O número de triunfos foi grande. Um total de 61 vitórias com o treinador no comando, além de 15 empates e apenas seis derrotas - informa o Goal.