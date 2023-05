A Internazionale está na final de Champions League!

Depois de treze anos, o lado azul de Milão volta a uma final de Champions League. A Internazionale eliminou seu maior rival, Milan, hoje (16 ), por 1 x 0, no jogo de volta, confirmando sua classificação à grande final, depois de ter ganho o jogo de ida por 2 x 0.

A ultima vez que os I Nerazzurri (Os Pretos e Azuis) chegaram foi em 2010, contra o Bayern Munich. Com dois gols de Diego Milito, a Inter conquistou a "orelhuda" pela terceira vez na sua história. O time contava com estrelas, como o zagueiro brasileiro Lúcio, Zanetti, Samuel Eto'o, Diego Milito, autor dos gols na final, e o então melhor goleiro do mundo na época, Júlio César.

Agora a Inter espera pra ver qual vai ser seu rival na grande final amanhã ( 17/05/23 ). O resultado do jogo de volta entre Manchester City e o atual e maior campeão da Champions, o Real Madrid, na partida de ida, foi 1 x 1, no Santiago Bernabéu, em Madrid, com gols de Vini Junior para o time merengue, e Kevin De Bruyne, para os citizens. A grande final será dia 10/06/2023, às 16h, em Istambul, na Turquia, no estádio Olímpico Ataturk.