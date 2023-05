Andrey vai à Justiça contra o Vasco após atrasos em pagamento de dívidas

Parece que as coisas não vão muito bem na relação entre Andrey Santos e o Vasco da Gama. Os representantes do volante, de 19 anos, informaram que o irão entrar com uma ação na Justiça contra o clube por conta de atrasos no pagamento de dívidas que a SAF do cruz-maltino tem com o jogador.

A diretoria estaria devendo 12 milhões de reais, relativos ainda a venda do jogador para o Chelsea, clube inglês onde ingressou no início deste ano. O time não teria pago 30% dos direitos do jogador na época. A direção do clube chegou a acertar o pagamento em três parcelas, que deveriam ser pagas a Andrey até o fim de abril. As quantias nunca foram plenamente quitadas pelo time, segundo os representantes do atleta; apenas uma das parcelas teria sido paga.

Andrey retornou ao clube por empréstimo a pedido do Vasco, em fevereiro. "Já iremos entrar com ações agora, não vamos mais aguardar. O Andrey retornou ao Vasco, aceitou parcelar um valor que já estava vencido. Acreditou na promessa do clube e foi desrespeitado", afirmou um advogado do atleta, em depoimento ao portal "ESPN".

O acordo de empréstimo vai até o final de junho. A expectativa é que, mesmo com os problemas internos, o volante permaneça jogando e à disposição normalmente até o fim do empréstimo. AO Vasco afirmou que prefere não comentar o caso.