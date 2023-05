Jogador que disputou a Copa do Catar é detido por acusação de suborno

O meio-campista, que jogou a Copa do Mundo do Catar, foi detido "sob suspeita de aceitar subornos de funcionários não estatais" - Foto: Fifa/Kurt Schorrer/Divulgação via Reuters

O meio-campista, que jogou a Copa do Mundo do Catar, foi detido "sob suspeita de aceitar subornos de funcionários não estatais" - Foto: Fifa/Kurt Schorrer/Divulgação via Reuters

O Ministério das Relações Exteriores de Pequim informou, nesta terça-feira (16), que o jogador de futebol sul-coreano Son Jun-ho está sob custódia policial no nordeste da China por conexão com um caso de suborno.

O meio-campista, que jogou a Copa do Mundo do Catar, foi detido "sob suspeita de aceitar subornos de funcionários não estatais", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, sem dar mais detalhes.

A polícia informou que "fornecerá as instalações necessárias para que os diplomatas sul-coreanos desempenhem suas funções consulares", acrescentou.

O jogador, atualmente, joga pelo Shandong Taishan, time da Superliga Chinesa, desde 2021 e atuou em três das quatro partidas da Coreia do Sul na Copa do Mundo do ano passado no Catar. A agência chinesa Sina Sports informou que ele foi detido na sexta-feira, mesmo dia em que seu clube postou uma mensagem em sua conta oficial do Weibo desejando-lhe um feliz aniversário de 31 anos.

A agência de notícias também informou que Son havia sido "interrogado por autoridades de segurança pública na província de Liaoning enquanto estava detido".

A prisão do jogador ocorre após uma série de investigações de corrupção nos últimos meses visando o chefe do órgão regulador do futebol da China e outras autoridades de alto escalão.