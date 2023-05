Sampaoli indica contratação de Nicolás Otamendi ao Flamengo

Sampaoli tem interesse no zagueiro argentino Nicolás Otamendi - Foto: Divulgação

O treinador Jorge Sampaoli pediu ao Flamengo a contratação do argentino Nicolás Otamendi, campeão da Copa do Mundo de 2022.

Segundo a diretoria do rubro-negro, a negociação é muito difícil. O zagueiro, de 35 anos, tem contrato com o Benfica , de Portugal, até o final de junho, quando termina a temporada. No entanto, o jogador prefere continuar atuando em times da Europa.

Em 2014, o atleta jogou no Atlético-MG, emprestado pelo Valencia, da Espanha, durante três meses. Ele atuou em 19 jogos e marcou um gol.