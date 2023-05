Botafogo se aproxima de contratação de Matías Rojas

Depois de uma longa negociação, o Botafogo parece estar bem próximo de acertar com o camisa 10 do Racing, da Argentina. A diretoria alvinegra teria sido a responsável por oferecer a melhor proposta dentre as que chegaram para a Matías Rojas, de acordo com informações do site "Revista Colorada".

Desejo antigo do Glorioso, o paraguaio Rojas tem contrato firmado com o time da Argentina até o dia 30 de junho. No início do mês que vem, porém, ele já pode se apresentar em outra equipe caso o seu acordo com um novo clube seja firmado até o final de maio. A primeira oferta oferecida pelo Botafogo foi oferecida em março, mas não foi aceita pelo atleta e seu empresário.

Relatos de pessoas próximas ao clube apontam que o Glorioso está focando em dar continuidade às conversas com o meio-campista paraguaio. Caso seja contratado, o atleta poderia jogar pelo time carioca a partir do dia 3 de julho, quando abre a janela brasileira de transferências.