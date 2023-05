Comissão da CPI das apostas esportivas começa a ser definida

Dezesseis pessoas , sete jogadores e nove apostadores , são réus do caso - Foto: Agência Brasil/Divulgação

A Comissão Parlamentar de Inquérito ( CPI ) das apostas esportivas que vai investigar irregularidades e manipulações em apostas esportivas deve iniciar seus trabalhos na próxima terça-feira (16), na Câmara dos Deputados, em Brasília. A comissão será formada por 34 parlamentares, cujos nomes ainda estão em definição.

Dentre os participantes, o ex-presidente do Flamengo e deputado federal, Eduardo Bandeira de Mello, deve fazer parte da comissão.

A CPI no Congresso vai ajudar o trabalho do Ministério Público de Goiás na investigação do esquema.

O esquema era organizado por um grupo criminoso que aliciava jogadores e combinava lances em campo para beneficiar um grupo de apostadores. Dezesseis pessoas, sete jogadores e nove apostadores, são réus do caso.