Torcida do Flamengo esgota ingressos para partida de volta da Copa do Brasil

O confronto entre Flamengo e Fluminense, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, se inicia na próxima terça-feira (16), no Maracanã, com mando de campo do tricolor carioca. Mas os ingressos para o jogo de volta, no dia 1º de junho, com mando do rubro-negro, já foram todos comprados pela torcida do Flamengo. A partida acontece às 20h.

Agora restam apenas as entradas destinadas exclusivamente para a torcida do Fluminense, no Setor Sul. A venda para os tricolores será aberta nesta terça, às 16h.

Assim, a maioria absoluta das torcidas serão, respectivamente, dos times mandantes em cada jogo: o Tricolor, na primeira partida, e o Rubro-Negro, no segundo duelo.