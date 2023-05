Hugo Souza, do Flamengo, ficará de fora do jogo contra o Bahia

O Flamengo não contará com Hugo Souza no próximo jogo contra o Bahia, que acontecerá no sábado às 16h, em Salvador, pela sexta rodada do Brasileirão. O jogador reclamou de dores no joelho e passou por exames médicos para determinar a gravidade da lesão.

A notícia da ausência de Hugo Souza foi divulgada primeiramente pelo site Coluna do Fla. Diante disso, o técnico Jorge Sampaoli convocou Dyogo, um jovem goleiro do Sub-20, para a viagem a Salvador.

No entanto, ainda não está claro se Dyogo realmente ficará no banco de reservas. Em partidas anteriores, o treinador argentino optou por ter apenas um goleiro entre os suplentes.

Aqui está a lista de jogadores convocados para a partida:

Goleiros: Santos, Matheus Cunha e Dyogo

Zagueiros: David Luiz, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Pablo

Laterais: Wesley e Ayrton Lucas

Volantes: Erick Pulgar, Thiago Maia, Victor Hugo, Igor Jesus e Vidal

Meias: Arrascaeta, Everton Ribeiro e Matheus Gonçalves

Atacantes: Matheus França, Gabigol, Cebolinha, Bruno Henrique, André e Marinho