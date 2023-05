Fluminense é multado em Jogo da Libertadores no Maracanã

O Fluminense não cumpriu com as cláusulas do Código de Disciplina e do Manual de Clubes da libertadores - Foto: Divulgação

A Comissão Disciplinar da Conmebol puniu o Fluminense , após torcedores acenderem sinalizadores , no jogo contra o The Strongest , no Maracanã, no dia 18 de abril, pela 2ª rodada do grupo D da Libertadores. O tricolor também foi punido por falta de estrutura de transmissão do jogo. O valor da multa é de US$ 8,3 mil dólares, o equivalente a R$ 41 mil. A decisão saiu na última quarta-feira (9).

O clube carioca descumpriu o artigo 12.2c do Código de Disciplina, que diz que é proibido " acender sinalizadores, fogos de artifício ou de qualquer outro objeto pirotécnico".

De acordo com o Manual de Clubes da Libertadores, no artigo "4.5.5.1" , o local do jogo " deve estar equipado com infraestrutura de telecomunicações , à custa do clube mandante, para a instalação de três linhas telefônicas com chamadas internacionais livres". O time foi multado em US$ 3,3 mil dólares, por falta apenas de uma linha.