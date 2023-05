CBF altera data do clássico entre Vasco e Flamengo para uma segunda-feira

O clássico entre Vasco e Flamengo será realizado no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

O primeiro Clássico dos Milhões, desde que o Vasco retornou à elite do futebol brasileiro, teve sua data alterada. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) trocou a data do jogo, que antes aconteceria no dia 3 de junho, às 18h30, e agora será no dia 5 de junho, uma segunda-feira, no mesmo horário.

O clássico entre Vasco e Flamengo será realizado no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino é o mandante e entrou em acordo com o Flamengo para que ambos os jogos fossem realizados no estádio. O público e renda serão divididos igualmente, bem como a bilheteria.

MOTIVOS APRESENTADOS PELA CBF PARA ALTERAÇÃO DA DATA

- Considerando limitações impostas por tabelas de Competições CONMEBOL, a partida entre Botafogo/RJ x Athletico/PR, válida pela volta da Copa Betano do Brasil, obrigatoriamente terá que ocorrer na quarta-feira, 31/05;

- Considerando que a partida Flamengo/RJ x Fluminense/RJ válida pela Copa Betano do Brasil, terá que ser realizada na quinta-feira, dia 01/06, devido a limitações de Segurança Pública na cidade do Rio de Janeiro;

- Considerando que a CBF sugeriu junto a CONMEBOL opções de ajustes a fim de assegurar uma melhor coexistência entre suas competições, e, que as mesmas foram negadas devido a restrições comerciais;

- Considerando o desdobramento da tabela da Copa Betano do Brasil 2023, e respeitando o intervalo mínimo regulamentar;

- Considerando que a partida Fluminense/RJ x Red Bull Bragantino/SP válida pelo Brasileirão Assaí 2023, será realizada no domingo, 05/06;

- Com limitações de Segurança Pública no RJ, tal partida, agora definida para o Maracanã terá que ser 05/06."