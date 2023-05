Atleta do Flamengo é acusado de fraudar aulas para tirar carteira de motorista

O atacante Matheus França, do Flamengo, está sendo alvo de uma investigação da Polícia Civil do Rio após ser acusado de fraudar o processo para tirar Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O atleta, de 19 anos, teria informações falsas em seu relatório de aulas assistidas.

A informação foi divulgada pela Rede Globo nesta terça-feira (09/05). A investigação foi motivada por relatos enviados pelo Detran aos policiais. Nos relatórios enviados pelo Departamento Estadual de Trânsito, consta que França passou 16 horas sem interrupção assistindo aulas teóricas, entre as 6h às 22h.

Além disso, também há no relatório a informação de que o jogador participou de uma lição prática em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio, no dia em 2 de agosto do ano passado. Nesta data, porém, o atacante estava em São Paulo, participando de uma concentração com a delegação do Flamengo para uma partida da Conmebol Libertadores, de acordo com informações do clube.

Até o momento da publicação desta matéria, Matheus França ainda não havia comentado as acusações. Ainda dentre as denúncias analisadas pela Polícia, está indícios de fraude na coleta de dados biométricos. Em uma das aulas, suas impressões digitais só foram aceitas depois de serem registrados por um perito técnico.