Corinthians empata com Fortaleza e põe Flamengo no 'Z-4'

A fase 'turbulenta' do Flamengo ganhou mais um capítulo na noite dessa segubda-feira (8), quando foi dormir no 'Z-4' da Série A do Brasileirão. Tudo porque o Corinthians empatou em 1 a 1 com o Fortaleza, em jogo realizado na Arena Neo Química, em Itaquera, capital paulista, fechando a quarta rodada da competição. O clube da Gávea, para sair da incômoda situação e pensar em dias melhores, precisa de um bom resultado contra o Goiás, nessa quarta-feira (11), já pela quinta rodada.

Sem saldo - O Flamengo, que perdeu de virada para o Athetico-PR, na casa do adeversário, no último fim de semana, está com três pontos e zero de saldo de gols, visto que sofreu sete e marcou a mesma quantidade. Em 16ª aparece o Goiás.

Corinthians - Fechando a 4ª rodada do primeiro turno, o Corinthians, que também passa por uma fase negativa, ficou no empate com o adversário por 1 a 1. Com o resultado, o Alvinegro soma mais um ponto e chega aos quatro no total na competição nacional, com uma vitória, um empate e duas derrotas em quatro jogos até aqui. A equipe do Parque São Jorge ocupa a 15ª posição na tabela ao fim desta 4ª rodada.

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (11/5). O adversário será o Botafogo, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, às 19h30, em confronto válido pela 5ª rodada do Brasileirão 2023.