Pedro pode ser escalado como titular para a partida entre Flamengo e Goiás

O jogador, que ainda se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, está sendo cotado no lugar de Gabigol, que está suspenso - Foto: Divulgação

O atacante Pedro treinou, nesta segunda-feira (8) com o time rubro-negro, aumentando suas chances de ser escalado como titular para a partida contra o Goiás, na próxima quarta-feira , no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, que ainda se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, está sendo cotado no lugar de Gabigol, que está suspenso.

Segundo o técnico, Jorge Sampaoli, estão sendo analisadas outras opções como Bruno Henrique, Matheus França ou Mateusão, do sub-20, caso o centroavante não tenha condições de jogar.

