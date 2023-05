Atleta gonçalense de 12 anos conquista medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

A atleta gonçalense Geovanna Oliveira, mais conhecida como "Geovana Black", de 12 anos, conquistou a medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu, na categoria leve - infantil 3, até 44kg. O evento aconteceu em São Paulo entre os dias 29 de abril e 7 de maio.

Geovanna lutou no dia 29 de abril e fez 3 lutas, ganhando a primeira por pontos e a segunda por finalização no armlok (técnica utilizada no esporte), sendo parada na terceira luta e conquistando o segundo lugar.

A atleta já ganhou diversas medalhas ao longo desses anos. Ouro no Campeonato Rei do Rio, no Carioca e no Hélio Grace e agora a mais recente medalha de prata no Brasileiro de jiu-jitsu. Ela também já está inscrita no Carson Gracie, que acontece no próximo dia 13 de maio e no Sul Americano que acontecerá no dia 29 de julho.

Rifa para arrecadar valor do Campeonato

Para participar do Campeonato Brasileiro, a atleta, que treina todos os dias da semana no período da manhã, faz curso de design gráfico e estuda à tarde, precisou fazer uma rifa, junto com sua mãe, para arrecadar dinheiro para que as duas participassem da luta.

"Nós duas fizemos uma rifa em fevereiro para arrecadar dinheiro para lutarmos em São Paulo/Barueri, no campeonato brasileiro de jiu-jitsu, mas como as despesas foram grandes, consegui viajar com ela mas só paguei o campeonato dela. Eu fiquei de fora", contou a mãe, Bruna Oliveira.

Geovanna Black iniciou no Jiu-jitsu como uma opção de esporte a se fazer, assim como o balé e o judô, que foram rapidamente substituídos pelo amor que a adolescente adquiriu pelo Jiu-jitsu, aos 8 anos. A família também é grande incentivadora da carreira da adolescente no esporte, já que a mãe Bruna Oliveira e o padrasto e professor de Geovanna, Marco Black, são atletas do mesmo esporte.

Rifa feita por mãe e filha para arrecadarem o valor para a participação no Campeonato Brasileiro | Foto: Divulgação

Projeto Spartanos

O casal, inclusive, está a frente do Projeto Spartanos, nome da equipe de Jiu-jitsu idealizada pelo professor Marco Black, presente em diversas localidades de São Gonçalo, como Complexo do Salgueiro, Morro do Abacatão, Porto Velho, Covanca e Mutuá. O Projeto social atende, gratuitamente e diariamente, crianças a partir dos 4 anos, sem limite de idade.

Com o Projeto Spartanos, através de rifas, Bruna Oliveira e Marco Black também conseguiram levar outros 7 alunos para o Campeonato Brasileiro, onde dois alunos do Complexo do Salgueiro conquistaram medalhas de ouro e bronze.

Projeto Spartanos na Covanca | Foto: Divulgação

Geovanna, que começou a lutar nos campeonatos pequenos em São Gonçalo e agora está conseguindo juntar dinheiro para participar dos eventos da federação ibjjf (Federação brasileira internacional de Jiu-jitsu), ainda não tem patrocínio. "As competições são muito caras e quase todo todo final de semana tem uma. O sonho da Geovanna é conseguir lutar no Pan Kids, nos Estados Unidos", disse Bruna Oliveira.

Para a família, ver a atleta tão jovem já tendo esse compromisso com o esporte e o desejo de continuar e alçar voos cada vez mais altos, é motivo de orgulho.

"Somos muito orgulhosos do desempenho, capacidade, compromisso e perseverança dela. A humildade e a raça que ela tem. Choramos de emoção quando vimos ela chorar ao ganhar o segundo lugar com gostinho de primeiro", disse Bruna Oliveira.

"Que ela com 18 anos pegue a faixa preta e possa lutar em todos os eventos ao redor do mundo. Na Europa, Estados unidos, Abu Dhabi, entre outros", deseja o padrasto e professor Marco Black.

Geovanna, o irmão mais novo, a mãe, Bruna Oliveira e o padrasto e professor, Marco Black | Foto: Divulgação

Instagram da atleta Geovanna Black: https://instagram.com/geovanna.oliveira_bjj?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Instagram do Projeto Spartanos: https://instagram.com/projeto_spartano?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==