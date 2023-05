Athletico-PR apura denúncia de racismo contra torcida do Flamengo

O Athletico-PR afirmou que está apurando as denúncias de racismo por parte de integrantes de sua torcida contra torcedores do Flamengo. Os atos foram registrados durante a partida entre os dois clubes pelo Campeonato Brasileiro na tarde do último domingo (07/05), que terminou em 2 a 1 para o time de Curitiba.

Uma das interações racistas foi registrada e compartilhada nas redes sociais por torcedores do rubro-negro. No vídeo, é possível ver um homem com a camiseta do clube fazendo gestos e imitando um macaco, na tentativa de ofender flamenguistas que estavam pouco acima dele na arquibancada da Arena da Baixada. Confira:

Torcedor repetiu atos duas vezes em direção aos torcedores do Rubro-Negro carioca Reprodução

Autor: Reprodução

Em nota, o clube do Sul informou que as investigações internas já estão em fase final e que "enviará às autoridades competentes todas as imagens e informações sobre o torcedor acusado e suspeito da prática de racismo".



O time destacou ainda que, caso o suspeito seja condenado, ele poderá sofrer punições administrativas, como suspensão ou proibição permanente de acessar as partidas da equipe. "O Athletico Paranaense reforça o compromisso de combater todo e qualquer tipo de atitude discriminatória dentro de seu estádio", escreveu o clube.