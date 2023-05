Messi conquista o prêmio Laureus como melhor "Atleta do Ano"

O craque argentino, Lionel Messi, foi premiado, nesta segunda-feira (8), em Paris, na França, com o troféu do Laureus, que premia o melhor "Atleta do Ano". O jogador foi o único vencedor do prêmio de melhor atleta homem do ano. Em 2020, o craque dividiu o prêmio com o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Os brasileiros, Filipe Toledo, do surf, e Rayssa Leal, skatista, também participaram do evento, concorrendo a categoria Melhor Atleta de Ação, mas não levaram o troféu.