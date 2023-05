Neymar se aproxima da saída do PSG em próxima janela de transferências

O futuro de Neymar no Paris Saint-Germain (PSG) parece cada vez mais incerto, com a possibilidade de sua saída tornando-se uma realidade iminente. Os dirigentes do clube francês teriam chegado à conclusão de que o brasileiro respirará novos ares a partir da próxima janela de transferências. E que, Neymar, também estaria ciente dessa decisão e compartilharia o desejo de deixar a equipe francesa. A informação é do portal UOL.

Durante as últimas temporadas, o craque brasileiro, apesar de altos e baixos, nunca havia cogitado seriamente uma transferência para outro clube. Ele demonstrou seu comprometimento com a equipe ao acionar a renovação automática de seu contrato até junho de 2027, manifestando publicamente seu interesse em permanecer no clube.



No entanto, ao longo do tempo, ficou evidente que o PSG não compartilha do mesmo desejo de manter Neymar em seu elenco. O principal motivo para essa mudança de postura reside em seu altíssimo salário de 50 milhões de euros (equivalente a cerca de R$ 275 milhões) por temporada. Ciente dessa situação, mesmo após desembolsar 222 milhões de euros (equivalente a cerca de R$ 812 milhões na cotação da época) para adquirir o jogador, o clube francês estaria disposto a considerar uma venda por um valor consideravelmente menor, inclusive cogitando a possibilidade de um empréstimo.

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, está empenhado em realizar uma reformulação no elenco para a próxima temporada. Além da possível saída de Neymar, o clube também não deve contar com Lionel Messi em 2023/2024. Além disso, a permanência do treinador Christophe Galtier é vista como incerta, uma vez que ele não conta com total apoio da diretoria.

Diversos clubes já demonstraram interesse na contratação de Neymar. Entre eles, destacam-se algumas equipes da Premier League, como o Newcastle, Chelsea e Manchester United, que estão prontos para aproveitar a oportunidade de contar com o talento do jogador brasileiro.