Super Paddle reúne mais de 600 inscritos na praia de São Francisco

Com a participação de mais de 600 inscritos, a praia de São Francisco, em Niterói (RJ) recebeu na manhã do último sábado (6) a nona edição do Super Paddle, evento de canoa polinésia criado em 2017. As disputas foram realizadas em cinco modalidades (OC1, OC2, OC6, V1 e V3), divididas em categorias por gênero e idade.

Remadores de 40, 50, 60 e 70 anos, deram um show de nas águas de São Francisco, mostrando a inclusão do va’a e sua popularidade na modalidade que hoje é polo no Brasil. O evento que tem apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria de Esporte e Lazer SMEL finalizou com um Show da banda Bicho Solto para contagiar todos os participantes e o público presente que lotou a praia de São Francisco

”Atualmente Niterói é considerada o polo da canoa havaiana no Brasil com seus 37 clubes, diversas competições, e grandes resultados na modalidade. E nesse ano a Secretaria tem previsto no seu calendário mais de 10 campeonatos. A visibilidade nacional acontece naturalmente por Niterói possuir uma orla privilegiada que permite a definição de raias adequadas, cenário perfeito para realização de eventos desse porte, que impulsionam o turismo e alavancam a economia da cidade” disse Luiz Carlos Gallo, secretário de esportes e lazer de Niterói.