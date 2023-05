Athletico x Flamengo hoje (07): veja onde assistir

Athletico-PR e Flamengo se enfrentam, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (7) na Arena da Baixada, em Curitiba, tentando retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro.

Apesar de vir de duas derrotas consecutivas na competição nacional (2 a 1 para o Atlético-MG e 2 a 0 para o Fluminense), o Furacão chega ao confronto em um momento melhor, após derrotar o Libertad (Paraguai) por 2 a 1, de virada, em pleno estádio Defensores del Chaco, em Assunção, na noite da última quinta-feira (4), o que lhe garantiu a liderança do Grupo G da Copa Libertadores.

Provável time: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Christian; David Terans, Vitor Roque e Rômulo.



Do outro lado do gramado estará um Flamengo que também vem de duas derrotas no Brasileiro (3 a 2 para o Botafogo e 2 a 0 para o Internacional) e que na Libertadores vem de um empate de 1 a 1 com o Racing (Argentina).

Apesar de pontuar fora de casa contra aquele que é considerado o seu principal adversário no Grupo A da competição continental, o Rubro-Negro deixou uma impressão negativa junto a parte de sua torcida, em especial por atuar grande parte do jogo com um jogador a mais.

Provável time: Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio (Wesley), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha; Matheus França e Gabigol.



Nos últimos jogos contra o Athletico-PR o Flamengo leva uma pequena vantagem. Das últimas dez partidas, o Rubro-Negro levou a melhor em quatro. O Furacão saiu vitorioso em três ocasiões, e as outras três partidas acabaram empatadas.

A partida será transmitida na Globo (RJ), Rede Furacão e CazéTV.