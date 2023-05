Atletas gonçalenses conquistam medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu

O Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu, organizado pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu (CBJJ), está sendo realizado entre os dias 29/04 e 13/05, na cidade de Barueri, em São Paulo e teve campeões gonçalenses entre os vencedores da competição.

O atleta João Victor, de 18 anos, mais conhecido como "bolinho", subiu ao pódio como campeão do campeonato Brasileiro de jiu-jitsu nas categorias pesadíssimo e absoluto.

Com uma carreira de sucesso internacional, o jovem atleta é morador do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo e agora se prepara para viajar para os Estados Unidos, para competir no Mundial de Jiu-Jitsu, que acontece em junho deste ano, em Long Beach, Califórnia.

"O João começou em um projeto social aqui na comunidade e começou a alçar voos cada vez maiores no esporte, mas nós não tínhamos e ainda não temos patrocínio, então procuramos ajuda da prefeitura, que na época disse que não poderia ajudar. Vendemos comida, fizemos vaquinha e demos o nosso jeito para que ele pudesse pagar os campeonatos", afirmou Ana Paula, mãe de "bolinho".

João Victor, de 18 anos, mais conhecido como "bolinho" | Foto: Divulgação

O atleta, que hoje está morando em São Paulo para realizar os treinamentos, foi contratado pela empresa de Jiu-jitsu Dream art, que banca os estudos, a moradia e as viagens de João Victor. Segundo sua mãe, "ele tem o sonho de abrir uma ONG no Complexo do Alemão, para mudar a vida de outras crianças que assim como ele, tenham o sonho de viver do esporte".

Instagram de João Victor, o "bolinho": https://instagram.com/bolinho_bjj?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Outro gonçalense vitorioso no mundo do Jiu-jitsu é o atleta Gabriel Felippe Gomes, de 19 anos, mais conhecido como 'Beat-Box', que foi o campeão da categoria peso pena, categoria com mais atletas de toda a competição, com 90 atletas ao todo.

Morador do bairro Anaia, em São Gonçalo, Gabriel Felippe iniciou no Jiu-jitsu aos 9 anos, quando teve a oportunidade de vislumbrar um futuro no esporte. "O esporte traz inclusão e para mim foi a abertura de portas para um caminho diferente do que o que muitos jovens, inclusive amigos, tiveram".

O treinamento com o professor Fabrício também foi um divisor de águas na vida de Gabriel, onde ele pôde enxergar a verdadeira face do Jiu-jitsu dentro das competições. No ano passado, o atleta foi vice-campeão Sul Americano e agora, com a faixa Roxa recebida após a nova conquista, "Beat-Box" tem vários objetivos pela frente.

Para Ana Cristina, mãe de Gabriel, o esporte foi fundamental na vida do filho, trazendo disciplina, garra para enfrentar as dificuldades e foco para realizar seus objetivos. "Com tantos jovens perdidos na vida, ver meu filho correndo atrás, engajado, se dedicando, me faz ter um orgulho imenso. Falo sempre pra ele, sou sua parceira e amiga para o que der e vier", disse Ana Cristina.

Gabriel Felippe Gomes, de 19 anos, mais conhecido como 'Beat-Box' | Foto: Divulgação

A próxima competição do atleta, que não tem patrocínio, o que poderia elevá-lo ainda mais no cenário do esporte, acontece nos dias 10 e 11 de junho, no Rio de Janeiro, no 'Abu Dhabi Grand Slam Jiu-jitsu World Tour 2023-2024 – Professional', e segundo seu pai, Mario Gomes, "ele merece chegar aonde quiser, pois se esforça e se dedica pra isso. E nós, como família, faremos o que for preciso para ajudá-lo".

Instagram de Gabriel Felippe, o "beat box": https://instagram.com/beatbox_jj?igshid=YmMyMTA2M2Y=