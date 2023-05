Niterói recebe a Copa Fluminense Atlético Clube de Tênis de Mesa neste sábado (6)

Neste sábado (6) Niterói recebe a Copa Fluminense Atlético Clube de Tênis de Mesa. O evento será realizado no clube "Fluminensinho", na Rua Xavier de Brito, 22, no Centro de Niterói. A realização da Copa, que tem o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Niterói, será uma oportunidade de divulgar à população, um local onde é possível praticar o Tênis de Mesa de alto rendimento na "cidade sorriso".

O evento, que está sendo coordenado pelo professor José Zogbi e por Fábio Serrano, acontecerá no local onde funciona o único Centro de Treinamento desta modalidade esportiva existente em Niterói.

O Tênis de Mesa é um esporte completo, no qual pessoas de todas as idades podem participar, com baixo risco de contusão e com enormes benefícios para a saúde. Por essa razão, é uma modalidade esportiva que terá a adesão crescente de novos atletas para os próximos anos.

Serviço:

Data: 6 de maio de 2023

Local: Clube "Fluminensinho" - Rua Xavier de Brito, 22, Centro de Niterói

Inscrições: através do WhatsApp do professor José Zogbi - 97506-3717

Categorias e horários:

Iniciantes - Sub 13: início às 9h

Adulto iniciantes - 14+: início às 11h

Aberto: início às 14h

Veterano - 40+: início 15h

Feminino: início às 15h

Premiação:

Troféus aos quatro primeiros colocados