Gabigol lança kit para comemorar artilharia na Libertadores

O atacante rubro-negro Gabigol, lança kit de produtos personalizados, no perfil da Gabigol store, para comemorar a artilharia na Libertadores. O jogador completou a marca de 30 gols pelo Flamengo, se tornando o maior artilheiro brasileiro na história da competição.

Na noite da última quinta-feira (4), o jogador atingiu 30 gols com a camisa 10, com o gol de empate com o Racing.

O kit " Maior artilheiro brasileiro da América", que é composto por uma camisa autografada com patch exclusivo, dois copos e uma almofada, custa R$ 1499,00 à vista. O projeto foi desenvolvido pela família do atleta , em parceria com a empresa que gerencia a carreira do jogador, a ComM.