Sábado é dia de Circuito Niteroiense de Canoa Havaiana na Praia de São Francisco

Neste sábado (06), a Praia de São Francisco, em Niterói, recebe a partir das 7h, a nona edição do Super Paddle, o Campeonato Niteroiense de Canoa Havaiana e Polinésia. O evento, que tem mais de 600 inscritos, conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel). Essa etapa valerá pontos para o circuito municipal e podem competir remadores de todo o Brasil. O esporte, que ganha mais adeptos na cidade, já conta com 37 clubes instalados nas praias da Região Oceânica e da Baía de Guanabara.

“Niterói promete mais uma super competição com apoio da Prefeitura de Niterói. Esse esporte, até por conta da geografia, tem a cara de Niterói e cada vez mais ganha adeptos. As canoas havaiana e polinésia chegaram para ficar em nossa cidade. É um esporte até mesmo de inclusão porque ajuda na recuperação de muitas pessoas com problemas de saúde, por sua dinâmica”, explica Luiz Carlos Gallo, secretário de Esporte e Lazer de Niterói.Os atletas terão a opção de competir nas categorias:V1 open 40+ masculina e feminina; OC1 open, estreantes e master 40+, 50+ Masculina e feminina; OC2 open – Masculina, Feminina, Mista; OC6 Master 40+ Feminina, Mista; OC6 Master 40+ Masculina, Feminina, Mista; OC6 Master 50+ Masculina, Feminina, Mista; OC6 Estreantes, OC6 Master 60+ Masculina, Feminina, Mista; OC6 – Open -Masculina, Feminina, Mista e V3 e Open Masculina e Feminina.

Essa etapa valerá pontos para o circuito municipal | Foto: Divulgação

Outras etapas do Circuito acontecerão nos dias 15 e 16 de julho, valendo pontos para os circuitos municipais e estaduais com competições marcadas para outubro deste ano. Mais informações oficiais e link de inscrições no perfil: @superpaddle.21