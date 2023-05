Fluminense oficializa nova camisa da temporada

A nova camisa tricolor oficial para a temporada 2023 foi apresentada , nesta quinta-feira (4) pelo clube. Os jogadores Cano, Marcelo e Gislaine foram os modelos da campanha de lançamento.

A camisa, lançada em parceria com a Umbro, tem como diferencial, listras verticais mais estreitas do que o modelo da temporada anterior. Duas etiquetas , desenvolvidas pela marca inglesa, foram colocadas, uma na barra da camisa com a silhueta da taça ; e outra, na parte interna da gola escrito "Campeão Mundial". As etiquetas foram projetadas em homenagem aos 71 anos da Copa Rio conquistada pelo Fluminense .

As camisas serão disponibilizadas nas versões masculina e feminina, Atleta e Classic.

A pre´-venda da camisa será a partir desta sexta-feira (5) , nas lojas oficiais do Fluminense, no site oficial e no e-commerce da Umbro. Em outras lojas, as vendas serão a partir da próxima segunda (8).