Jornal espanhol compara quantidade de gols entre Cano, Haaland e Mbappé

O jornal esportivo espanhol, Marca, publicou uma reportagem, comparando os números de gols do atacante argentino , Germán Cano, com Haaland e Mbappé. Na publicação, o jogador do Fluminense, supera em quantidade de gols marcados , sendo considerado o maior artilheiro desde 2022.

A postagem faz um recorte somente da quantidade de gols marcados por clubes desde 01 de janeiro de 2022. Dentre os jogadores, Cano é o primeiro, atingindo a marca de 67 gols nesse período. Já o jogador Haaland, do Manchester City, contabiliza 61 gols , enquanto Mbappé , soma 59 gols com a camisa do PSG.

No próximo sábado (6), o artilheiro tricolor poderá aumentar essa marca na partida contra o Vasco, no Maracanã.

Gols marcados por clubes desde 01 de janeiro de 2022:

Germán Cano2022: 44 gols2023: 23 gols

Erling Haaland2022: 37 gols (sendo 27 pelo Manchester City e 10 pelo Borussia Dortmund)2023: 24 gols

Kylian Mbappé2022: 44 gols2023: 15