Alison desiste das Olímpiadas de Paris 2024 para jogar nos EUA

O campeão olímpico na Rio 2016, Alison Cerutti, conhecido como "Mamute", anunciou, nesta quarta-feira (4), que vai disputar a temporada 2023 da AVP, o circuito americano de vôlei de praia. Com isso, ele abriu mão da disputa por uma vaga nas Olímpiadas de Paris.

"Vai ser um desafio pessoal muito grande para mim também. Já conquistei quase todos os títulos que disputei na praia então, porque não, jogar em alto nível no circuito americano. Ainda vou disputar etapas do Brasileiro, do Mundial, mas a corrida olímpica não faz mais parte dos meus planos. Vou abrir mão da disputa por essa vaga para chegar bem, concentrado, focado, para competir bem no circuito americano", declarou o atleta.

As Olimpíadas de Paris seriam a quarta da carreira de Alison, que é ex-parceiro de Bruno Schmidt. Além da Rio 2016, onde levou o ouro, o Mamute também esteve em Londres, em 2012, quando ficou com a prata atuando com Emanuel, e nos Jogos de Tóquio, onde parou nas quartas de final jogando com Álvaro Filho.

Alison ainda busca um parceiro para o circuito americano. Desde março, ele vinha fazendo dupla com Oscar para disputar o circuito brasileiro em busca da vaga olímpica. Eles ocupavam a quinta colocação do ranking, com 3040 pontos.