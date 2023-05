NBA: Curry desabafa sobre derrota para o Lakers e defende companheiro de time

O Golden State Warriors sofreu uma derrota para o Los Angeles Lakers no primeiro jogo da semifinal dos playoffs, dentro de casa, em São Francisco. Stephen Curry, principal líder do Golden State, saiu em defesa de Jordan Poole após o jovem ser duramente criticado por errar o arremesso nos segundos finais, que levaria o jogo a uma possível prorrogação.

''Foi um tiro que ele estava aberto e livre. Considerando como eles estavam se defendendo naquela jogada, você sabe, me prendendo no meio, e Draymond tocando para ele, era uma espécie de arremesso obrigatório. Tenho certeza que ele se sentiu muito bem para fazer isso. É por isso que ele arremessou. Não há nenhum tipo de arrependimento. É apenas uma situação do tipo: 'fazer ou errar'. Tenho muita confiança nele e em sua capacidade de colocar a bola na cesta'' afirmou o Curry.

Steve Kerr, técnico do Warriors, também foi a frente e comentou sobre o lance do Poole. Kerr reconhece que a jogada foi arriscada, e que ela poderia ter mudado o rumo da partida, porém viu com bons olhos a atuação do camisa 3.

''Achei que Jordan fez um trabalho muito bom. Eu o vi fazendo dupla com Steph no meio da quadra, então eu sabia que alguém ficaria aberto se conseguíssemos recuperar a bola. Steph fez um ótimo trabalho. Ele tirou a bola da armadilha e Jordan estava bem aberto e com um bom posicionamento, e você sabe, esse é um tiro que ele poderia acertar.'' explicou.

O camisa 30, além de comentar sobre o Poole, se mostrou confiante com o estilo de jogo adotado e que essa postura pode ser determinante para os próximos confrontos: ''Se pudermos recuperar a bola será uma vantagem para nós. Há provavelmente três, quatro posses onde você pode ver que conseguimos o rebote, conseguimos o empurrão. Alguém estava aberto. É assim que gostamos de jogar.''