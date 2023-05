Sampaoli deve escalar Erick Pulgar contra o Racing

O Flamengo enfrentará o Racing nesta quinta-feira, às 19h, na Argentina, pela fase de grupos da Libertadores e o Rubro-Negro pode ter uma novidade na escalação. Trata-se de Erick Pulgar, que deve ser escalado como titular pela primeira vez, desde a sua volta. Antes, o jogador já havia sido relacionado na partida contra o Maringá pela Copa do Brasil.

A intenção de Jorge Sampaoli é colocar o jogador na zaga, substituindo David Luiz que não viajou com a equipe para a Argentina. A informação é do jornalista Venê Casagrande. De acordo com o jornalista, desde que o volante se recuperou, Jorge Sampaoli tem testado Pulgar na zaga ao invés da sua posição de origem, durante os treinos.

Pouco utilizado por Dorival Júnior e Vitor Pereira, o volante Erick Pulgar se lesionou em fevereiro, no clássico contra o Botafogo, pelo Carioca. Na ocasião, o rubro-negro saiu vitorioso com 1 a 0 no placar.