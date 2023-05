Lionel Messi deixará o PSG no fim da temporada

O martelo está batido. Lionel Messi não será mais jogador do PSG. Segundo informações do jornalista italiano, Fabrizio Romano, o clube e, principalmente, o jogador já estão ciente da decisão.

O empresário e pai do craque argentino, Jorge Horacio também já havia comunicado a diretoria do clube francês que o camisa 30 não iria permanecer para a próxima temporada.

Com o contrato até o fim do mês de junho, quando vai terminar o Campeonato Francês, Messi já é alvo de outros clubes. Além disso, o que reforça a saída do argentino é que, ele não foi visto nos últimos treinos do PSG, devido à outros compromissos na Arábia Saudita.

Hoje, segundo a imprensa Europeia, Messi é alvo do Barcelona, da Espanha, Al-Hilal, equipes do MLS e recentemente, o Newcastle, da Inglaterra.