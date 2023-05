Vasco não irá liberar Andrey e Marlon antes de rodadas da Série A

Marlon Gomes e Andrey Santos foram convocados para disputar o Mundial sub-20 pela seleção brasileira, porém o Vasco informou a CBF que vai liberar os dois jogadores depois do dia 14. O Cruz-maltino enviou um ofício, alegando que pretende utilizar Marlon e Andrey nos próximos jogos do Brasileirão, contra o Coritiba e Santos.

Os jogadores convocados por Ramon Menezes para disputar o mundial devem se apresentar no dia 8. A preocupação do Vasco, é que se os atletas se apresentarem nessa data, perderão seis rodadas do campeonato. O clube tenta somente amenizar o prejuízo.



Na coletiva de imprensa, Ramon Menezes enfatizou a importância dos jogadores se apresentarem no dia 28. O Mundial sub-20 iniciará no dia 20 de maio e acontecerá na Argentina.