Kevin é oficializado jogador do Remo e promessa contra o São Bernardo

O lateral-esquerdo Kevin, de 23 anos, foi apresentado oficialmente, nesta quarta-feira (3), como jogador do Remo. Ele pode estrear na próxima quinta contra o São Bernardo-SP.

O Remo é o primeiro clube do jogador, que já atuou nas categorias de base do Osasco Audax, na base do Atlético-MG, Santo André e Chapecoense.

São Bernardo e Remo jogam no Estádio Primeiro de Maio, em São Paulo, pela primeira rodada da Série C do Brasileiro, a partir das 21h30 .