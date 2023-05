Morre aos 32 anos medalhista de ouro nas Olímpiadas no Rio em 2016

Uma das maiores campeãs mundiais do atletismo na atualidade, a atleta Tori Bowie faleceu nesta quarta-feira (03/05), aos 32 anos de idade. A informação foi confirmada pelo perfil nas redes sociais Icon Management, agência que administrava a carreira da velocista. A causa da morte ainda não foi divulgada.

"Estamos devastados em compartilhar a triste notícia de que Tori Bowie faleceu. Perdemos uma cliente, uma amiga querida, uma filha e uma irmã. Tori foi uma campeã... um raio de luz que brilhou tão forte! Estamos realmente de coração partido e nossas orações estão com os familiares e amigos", escreveu a empresa, em nota publicada em suas redes.

A estadunidense conquistou medalhas em todas as categorias que disputou em sua primeira participação nos Jogos Olímpicos, que aconteceu na edição de 2016, no Rio de Janeiro. A atleta recebeu a medalha de ouro pela disputa no revezamento 4x100 e, junto com as outras integrantes de sua equipe, estabeleceu, na época, uma nova segunda melhor marca do mundo na prova.

Além desta, Frentorish, que era conhecida pelo apelido Tori, também levou medalhas nos 100m e nos 200m, categorias pelas quais levou, respectivamente, a prata e o bronze. No ano seguinte, ela se tornou campeã mundial dos dos 100m rasos no Campeonato Mundial de Atletismo de 2017, em Londres, na Inglaterra.