Projeto social da Mangueira recebe doação de jogadores do River Plate

A doação de equipamentos de treinos aconteceu no Campo da Arena do Tuiuti. - Foto: Divulgação

A doação de equipamentos de treinos aconteceu no Campo da Arena do Tuiuti. - Foto: Divulgação

Jogadores argentinos do River Plate fizeram doação de equipamentos de treino para o projeto social "Craques da Paz", da Mangueira, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (2). A doação foi no Campo da Arena do Tuiuti.

O projeto, que atende mais de dez comunidades, recebeu mais de 100 itens, entre bolas, cones, escada de agilidade e outros equipamentos de apoio.