Corinthians contrata Luxemburgo pela metade do salário de Cuca

O duelo entre Corinthians e Independiente del Valle, do Equador, pela Copa Libertadores, vai marcar a reestreia de Vanderlei Luxemburgo no comando do Timão, nesta terça-feira (2). A partida acontece na Neo Química Arena, às 21h. Após a recusa de Tite e Mano Menezes para comandarem o alvinegro, Luxemburgo aceitou o projeto e vai receber um salário de R$ 500 mil, metade dos vencimentos do último treinador, Cuca.

Luxemburgo chegou sozinho ao clube, nesta segunda, mas deve chamar o ex-zagueiro Maurício Copertino e o preparador físico, Antônio Mello, para compor sua comissão técnica.

Copertino, seu auxiliar de confiança dos últimos trabalhos do técnico, ainda não foi confirmado oficialmente, por estar em fim de contrato nos emirados Árabes.