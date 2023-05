Sorteio da Copa do Brasil: confira os confrontos das oitavas de final

Foi realizado nesta terça-feira (2) o sorteio dos confrontos para as oitavas de final da Copa do Brasil. As partidas estão previstas para acontecer ainda no mês de maio, na semana do dia 17 para os jogos de ida e do dia 31 para os jogos de volta.

Os clubes nesta, ao passar pela última fase, receberam uma premiação de R$ 3,3 milhões pela classificação. Se avançarem para as quartas, a cota será ainda maior: R$ 4,3 milhões.

Confira os duelos:

Internacional x América-MG

São Paulo x Sport

Athletico Paranaense x Botafogo (RJ)

Flamengo x Fluminense

Bahia x Santos

Fortaleza x Palmeiras

Corinthians x Atlético-MG

Cruzeiro x Grêmio